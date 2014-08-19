При обстреле колонны беженцев боевиками погибли минимум 15 человек - СНБО

В результате вчерашнего обстрела террористами колонны беженцев на Луганщине погибли как минимум 15 человек.

Об этом спикер СНБО Андрей Лысенко рассказал агентству Reuters, сообщает УНИАН.

"Вчера около 7 вечера мы обнаружили 15 тел. Поиски велись всю ночь и продолжаются сегодня", - сообщил Андрей Лысенко.

Вчера военные на месте происшествия заявили, что среди погибших много детей и женщин, их тела были сожжены до неузнаваемости. Многие тела были разорваны в результате взрывов.

Сегодня утром лидеры террористической ЛНР заявили, что не имеют отношения к обстрелу колонны с беженцами. Член "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил, что они "никогда не обстреливали беженцев и жилища граждан".

Напомним, что вчера, 18 августа, утром во время вывоза беженцев из населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка боевиками был нанесен огневой удар по этой колонне из минометов и системы "Град".

При обстреле люди сгорали прямо в автомобилях, которыми их вывозили, поскольку не успевали их покинуть. После этого спикер СНБО сообщил, что колонна состояла из двух частей: в одной ехали взрослые, во второй ‒ дети. Колонна ехала под белыми флагами и имела опознавательные признаки того, что это колонна с беженцами.

Видео: Facebook АТО