Подробности обстрела: под огнем "Градов" боевиков погибли 17 беженцев

Жертвами вчерашнего обстрела колонны беженцев на Луганщине, которые попали под огонь "Градов" боевиков, стали 17 мирных жителей, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Изверги вели огонь по транспорту, который шел под белым флагом. В результате 17 человек погибли, и только шестерым удалось выжить. Люди с ожогами и ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу Лутугино. Врачи делают все, чтобы спасти жизнь людей, и сами до сих пор не верят в то, что остались живы", - сообщают в штабе АТО.

По данным пресс-центра, периметр, где была разбита колонна, простреливается боевиками. Они не дают возможность попасть на место преступления не только экспертам, но и журналистам. Даже забрать все тела погибших пока не представляется возможным.

"Следует отметить, что российские СМИ почти сразу после совершения данного преступления, отреагировали откровенной ложью. И никого уже не удивляет, что после убийств или любых других преступлений, именно российские журналисты первыми оказываются на месте событий. Пособники террористов все свои черные дела сразу же возлагают на украинские вооруженные силы. Но правды не скрыть и расплата за преступления против человечества все равно наступит", -подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, что в СНБО заявили, что жертвами обстрела стали минимум 15 человек, позже в сети появилось видео, на котором беженцы рассказали, как попали под огонь "Градов".