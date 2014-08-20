За сутки в Донецкой области погибли 34 мирных жителя

За последние сутки в Донецкой области в результате боевых действий погибли 34 жителя области, еще 29 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации.

Также сообщается, что с момента начала ведения учета пострадавших в ходе событий, начавшихся в Донецкой области 13 марта, ранения получили 1748 человек, погибли – 951.

Напомним, что по информации СНБО, за минувшие сутки в зоне АТО погибли 9 украинских военнослужащих, 22 бойца получили ранения.