Ситуация в Донецкой области: за сутки без вести пропали две девушки

За сутки в Донецкой области, в которой орудуют террористы, пропали без вести две девушки 16 и 18 лет.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, пишет УНИАН.

"В Краснолиманский райотдел милиции обратилась администрация детского оздоровительного центра "Изумрудный город" с сообщением о том, что 18 августа в 21:00 ушла с территории лагеря и не вернулась 16-летняя ученица Амвросиевской школы-интерната №4", - сообщили в ведомстве.

Также в МВД рассказали, что "в Першотравневый райотдел обратилась 45-летняя местная жительница с заявлением о том, что из дома ушла и не вернулась ее 18-летняя дочь".

По указанным выше фактам милиция начала уголовные производства.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в СНБО сообщили, что за время АТО боевики похитили на Донбассе 1009 человек.