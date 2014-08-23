Под Артемовском боевики заминировали газопровод, а в Луганске уничтожили школу

На Донбассе пророссийские террористы продолжают обстреливать жилые кварталы городов и гражданские объекты.

Об этом рассказал спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, такие обстрелы проводились в Макеевке, Красном Луче, Лутугино, селе Георгиевка Луганской области, а также Донецке. В Луганске террористы полностью разрушили школу №7. В помещении выбиты окна и повреждены стены.

В Ясиноватой Донецкой области в результате обстрелов боевиками повреждены коксохимический и машиностроительный заводы, рассказал Лысенко.

В Алчевске террористы обстреляли газораспределительную станцию​​, отчего прекратилось газоснабжение Алчевска, Перевальска и Алчевского меткомбината. В дополнение, в районе села Зайцево Артемовского района Донецкой области боевики заминировали сам газопровод, сообщили в информцентре СНБО.

Напомним, что в Донецке боевики обстреляли "Донбасс Арену" – в домашний стадион "Шахтера" попала бомба.