На Харьковщине хотели пустить поезд под откос, взорваны рельсы

"Укрзалізниця" закрыла движение поездов по непарному пути на перегоне Змиев - Занки в Харьковской области из-за взрыва железнодорожного пути, который произошел сегодня, 23 августа, ночью.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает УНИАН.

"Сегодня, 23 августа, в 4:20 на перегоне Змиев - Занки Южной железной дороги из-за толчка машинист пригородного поезда № 6407 сообщением Харьков-Пассажирский - Изюм - Еремин применил экстренное торможение. Причина - взрыв неизвестного устройства, и как результат - повреждение 0,5 м непарного пути под шестым (с головы) вагоном поезда", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет, однако

из-за взрыва данного участка были задержаны три пригородных поезда.

Напомним, что на соседнем с Харьковщиной Донбассе боевики развязали "рельсовую войну", взрывая железнодорожные пути и мосты.