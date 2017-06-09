Смертельная карма. На Житомирщине в ДТП погиб мажор-убийца

В Житомирской области, в четверг, 8 июня, в результате жуткой ДТП возле города Коростышев погиб 23-летний Дмитрий Червонюк.

Погибшим оказался руководитель проекта Goldi Jeans, сын владельцев Ровенского льнокомбината и ТМ "Goldi-Льнокомбинат", который является крупнейшим отечественным ритейлером готовой одежды, сообщает "Голосно".

Отмечается, что Червонюк влетел в грузовик КрАЗ на мотоцикле. От несовместимых с жизнью травм пострадавший скончался в больнице.

Отметим, что на сайте ГУ НП в Житомирской области опубликованы фото ДТП под Коростышевом, в котором, вероятно, погиб Дмитрий Червонюк.

Как ранее писал "Главред", в Хмельницком 20 августа 2013 года возле остановки общественного транспорта погиб под колесами внедорожника 26-летний местный житель. За рулем джипа сидел 19-летний Дмитрий Червонюк. Отметим, что Дмитрий Червонюк был приговорен 4 годам лишения свободы условно.

Фото: golosno.com.ua, zt.npu.gov.ua.