Под Авдеевкой уничтожен террорист "Костер": "зашкварен" прямым попаданием

На Донбассе ликвидировали террориста так называемой "Донецкой народной республики" Александра Кострова с позывным "Костер".

"Костер" родился в Ясиноватой Донецкой области и воевал на стороне террористов ДНР, сообщается в Twitter.

Смерть настигла боевика под Авдеевкой прямым попаданием снаряда.

Свежая несвежая русня Саша Костров, позывной Костёр, из Ясиновайтой. Зашкварен 5 июня прямым попаданием снаряда под Авдеевкой. pic.twitter.com/u4HJvFzLu2 — Хyёвий Київ (@XyKyiv) 9 червня 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе ликвидировали снайпершу террористов с позывным "Иволга", которая родилась в Макеевке Донецкой области и воевала на стороне террористов ЛДНР.