Планировали взрыв и ограбление. На Житомирщине накрыли опасную банду, опубликованы фото

В понедельник, 12 июня, в Житомирской области СБУ задержала 4-х участников бандитской группировки, которые планировали взорвать стратегический объект.

Об этом рассказала руководитель пресс-группы УСБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк, сообщает УНИАН.

По ее словам, сотрудники УСБУ в Житомирской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры задержали участников организованной группировки, которые планировали взорвать стратегический инфраструктурный объект в регионе.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бандформирование собиралось ограбить крупнейший ювелирный магазин в городе Коростень.

Чтобы отвлечь внимание сил правоохранителей, злоумышленники собирались одновременно взорвать стратегическую здание недалеко от города. Группировка состояла из бывшего развединструктора войск специального назначения и двух местных жителей, а организатором преступления был также местный "криминальный авторитет".

Во время обысков у 4-х фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли вещества для изготовления самодельных взрывных устройств. Продолжаются следственно-оперативные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ накрыла на Донбассе агентурную сеть российских спецслужб.

Фото: СБУ.