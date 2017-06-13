ДНР — бандитское сообщество. В Торецке копам сдался боевик

Мужчина утверждает, что не участвовал в боевых действиях.
Во вторник, 12 июня, в Торецке Донецкой области полицейским сдался боевик ДНР, который является жителем захваченной Горловки.
Об этом начальник ГУ Нацполиции в регионе, генерал полиции третьего ранга Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.
Бывший пособник террористов утверждает — не воевал, понял, что "республика" — бандитское сообщество.
"Торецкое отделение полиции добровольно явился боевик ДНР — мужчина 1980 года рождения, житель Горловки. По его словам, он только проходил обучение в учебном центре террористов", — отметил управленец.
Ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе наши военные совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины поймали члена банды "Призрак" (незаконное вооруженное формирование входит в состав террористической ЛНР).