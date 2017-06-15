ДТП на Тернопольщине. Volkswagen "встретил" ВАЗ: трое погибших, двое раненых

Сегодня, 15 июня, в Тернопольской области произошло дорожно-транспортного происшествие, в результате которого погибли три человека.

Авария случилась на трассе Броды — Тернополь около 7:00 утра, о чем со ссылкой на сектор коммуникаций главного управления Национальной полиции в Тернопольской области сообщает УНИАН.

Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и ВАЗ-2105. Следовавшая из Тернополя иномарка обгоняла другой автомобиль, выехала на полосу встречного движения и врезалась в "Жигули", двигавшиеся в сторону областного центра.

В результате столкновения погиб 53-летний водитель Volkswagen, а также 45-летний водитель и 43-летний пассажир "Жигулей".

Еще два пассажира ВАЗ-2105 — 49-летнюю женщину и 21-летнего мужчину — бригада "скорой" в тяжелом состоянии доставила в больницу.

Все погибшие и пострадавшие — жители Зборовского района. Устанавливаются окончательные причины аварии, а также состояние водителей на момент ДТП.

Напомним, в начале мая в Тернопольской области произошло ДТП, в котором погиб 29-летний пассажир авто. За рулем машины находился полицейский Чертковского райотдела Нацполиции, который после аварии сбежал с места происшествия.

фото: tp.npu.gov.ua