Улов на 14 миллионов. В Одесской области поймали браконьеров, опубликовано видео

В четверг, 15 июня, на побережье Черного моря, в районе курорта "Катранка", что в Татарбунарском районе Одесской области пограничники совместно с представителями рыбоохраны обнаружили двух человек с уловом на 14 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"По данным пограничников, по данному факту в установленном порядке направлено уведомление в отдел Нацполиции в Одесской области об обнаружении признаков преступления по ст.249 УК", — говорится в сообщении.

На вышеуказанных граждан представителями Госпогранслужбы и Госрыбоохраны составлен протокол за нарушение пограничного режима и за нарушение правил использования объектов животного мира с последующим изъятием орудий лова и водных живых биоресурсов.

Всего у нарушителей выявлено более 250 крабов, которые занесены в Красную книгу Украины, более 730 рыбин камбалы, черноморской атерины и около тысячи бычков и креветок. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 13,8 миллиона гривен.

Напомним, ранее в Киеве задержали браконьера, который наловил рыбы на 200 тысяч.

Фото: dpsu.gov.ua.

Видео: Державна прикордонна служба України.