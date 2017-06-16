На Волыни разоблачили коррупционные схемы таможенников, найдена "черная касса"

В Волынской области правоохранители разоблачили коррупционные схемы работников таможни, изъята "черная касса", злоумышленников задержали во время получения взятки.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что должностные лица таможни получали деньги за "крышевание" контрабанды.

"… на системной основе осуществлялось получение средств за перемещение транспорта и товаров через таможенную границу страны", — отметили в полиции.

Было установлено место хранения "черной кассы" таможенников — денег, которые они собирали с граждан в качестве "благодарности". Силовики провели обыски в помещениях одной из коммерческих структур и по месту жительства ее руководителя, который отвечал за сохранность средств.

"Правоохранители изъяли "черную кассу": 90 тыс. долларов, 290 тыс. гривен, а также документы, удостоверяющие их незаконное происхождение. Суммы были получены за контрабандное перемещение транспорта и товаров", — добавили в Нацполиции.

Кроме того, обнаружен подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции, изъято более 11 тонн спирта. Также на территории найдено много неучтенной древесины.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц при получении нескольких миллионов долларов неправомерной выгоды, суд еже избрал ей меру пресечения.

Фото: npu.gov.ua