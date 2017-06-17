ДТП в Харькове: лоб в лоб столкнулись легковушка и троллейбус, есть жертва

В субботу утром, 17 июня, в Харькове Opel вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с троллейбусом, водитель легковушки умер, есть пострадавшие.

Об этом директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко написал в Facebook.

В то же время он уточнил, что авария произошла в 06:55 на улице Ахсарова.

"… Opel вылетел на встречку. Лобовое с троллейбусом. Водитель машины умер. Водитель троллейбуса госпитализирован с переломом ноги. Еще четырех пассажиров тоже увезла "скорая", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области Volkswagen Passat обгонял другой автомобиль, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2105, погибли три человека.

Фото: facebook.com/Юрій Сидоренко