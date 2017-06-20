Под Горловкой на мине подорвался грузовик с местными жителями, есть пострадавшие

В понедельник вечером, 12 июня, возле Байрака Донецкой области — под захваченной боевиками ДНР Горловкой — на мине подорвался грузовик с местными жителями, есть пострадавшие.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, пишет УНИАН.

В Организации уточнили, что у одной женщины травмировано левое плечо, а ее муж получил легкие травмы головы.

"Наблюдатели разговаривали с 55-летней женщиной, которая сообщила, что получила травмы, когда грузовик, в котором она ехала, подорвался на мине. По ее словам, инцидент произошел около 19:30 12 июня", — отмечается в документе.

Между тем в Горловке сотрудник так называемой "экстренной службы" рассказал представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

Напомним, 13 мая у подконтрольного врагу Спартака (находится под захваченным Донецком) на мине подорвалась группа членов "11 отдельного мотострелкового полка" террористической ДНР, был тяжело ранен кадровый офицер РФ.