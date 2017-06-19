Попался с поличным. В Хмельницкой области на взятке погорел чиновник облсовета

В понедельник, 19 июня, в Хмельницкой области на взятке в 50 тысяч долларов задержали чиновника одной из постоянно действующих комиссий областного совета.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Согласно сообщению, чиновника задержали с поличным в помещении его собственного отеля.

Деньги злоумышленник требовал от руководителя коммунального учреждения за выполнение определенных условий "договора". В частности, оставление его на занимаемой должности, продление договора на работу, положительные выводы комиссии по проверке состояния строительства объекта, а также продолжение финансирования капитального строительства на сумму свыше 23 миллионов гривен.

Деньги, которые передали чиновнику, изъяты как вещественное доказательство по делу.

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции Киева накрыли "оборотней в погонах".