В Донецкой области поймали минометчика ДНР и боевика из банды "казаков"

Правоохранители задержали в Донецкой области бывшего минометчика ДНР и боевика, который в 2014-2015 годах находился в составе "Казачьего союза войска Донского".

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что первый — местный житель Горловки в 2016 году проходил службу в мотострелковой бригаде ДНР, а второй является жителем Донецка.

Обоим сообщено о подозрении, им грозит уголовная ответственность.

Задержанный 37-летний горловчанин рассказал правоохранителям, что в 2016 году узнал от своего друга, работавшего в "военкомате" ДНР, который начался набор в первую отдельную Славянскую мотострелковую бригаду. По его словам, зарплату обещали — 15 тыс. рублей в месяц, поэтому он решил присоединиться к террористам.

По распределению новобранец попал в Приморское Тельмановского района, где с июня по сентябрь 2016 года участвовал в учениях и охране периметра части.

"В начале 2017 года мужчина решил сменить деятельность и устроиться охранником в Киеве. Горловчанин сам рассказал правоохранителям о своем боевом прошлом, однако, проведя проверку по факту его незаконной деятельности в вооруженных формированиях, следственным отделом полиции и местной прокуратурой было решено не освобождать правонарушителя от уголовной ответственности (согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Указанный факт квалифицированы по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь 59-летний донетчанин почти год находился в составе "Казачьего союза войска Донского" в должности водителя. В его обязанности входили перевозки командиров к месту назначения. Мужчина был задержан правоохранителями при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО поймали пьяных российских военных.