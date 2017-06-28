Пьяные разборки в Макеевке: боевики ДНР застрелили "сослуживца" на передовой

В соединениях и частях 1-го "армейского корпуса" ДНР продолжаются противоправные действия в отношении местного населения и случаи небоевых потерь.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, при употреблении алкогольных напитков на передовых позициях между военнослужащими 5-й отдельной мотострелковой бригады ДНР (Макеевка) возникло вооруженное столкновение, в результате чего один из них был застрелен сослуживцами.

А тем временем, военнослужащие 11-го отдельного мотострелкового полка ДНР (Донецк) ограбили гараж местного жителя и похитили автомобиль, сообщает ГУР МОУ.

Напомним, несколькими днями ранее "морпехи" ДНР в состоянии наркотического опьянения из минометов обстреляли позиции своих пособников, один боевик убит, два — ранены.