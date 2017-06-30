Без саперов обошлись. В Донецке боевики снимали минное поле — двое погибли, четверо ранены

Продолжают иметь место случаи небоевых потерь среди военнослужащих соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" боевиков на Донбассе.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, командир одного из подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК для сокращения времени на проведение указанных командованием работ по инженерному дооборудованию передовых позиций отправил на разминирование силами собственного подразделения участка минного поля, установленного ранее саперами 1 АК.

В результате подрыва двое военнослужащих погибли и четверо получили тяжелые ранения, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что под Мариуполем три "морпеха" ДНР подорвались на своем минном поле.