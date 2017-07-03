ДТП на Львовщине: лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертва

В воскресенье вечером, 2 июля, в Городке Львовской области лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, погиб один человек, десять — пострадали.

Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 22:55 по ул. Львовская.

"Вследствие ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, 10 человек получили телесные повреждения, из них четверо госпитализированы, среди них — девятимесячный мальчик", — отметили в полиции.

Правоохранители предварительно выяснили, что водитель микроавтобуса Opel Vivaro выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Mercedes. Пассажир иномарки умер, водитель и еще четыре пассажира пострадали.

"... из них… в реанимационное отделение госпитализирован девятимесячный мальчик с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, внутренне-черепная гематома", — добавили в Нацполиции.

Ранее СМИ писали, что в Изюме Харьковской области авто, в котором ехали две девушки, употребляли алкоголь и транслировали свои действия в Instagram, столкнулось с опорой электросети, потом отлетело и ударилось о дерево, водитель и пассажирка скончались.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV