Ляшко уволил главу Радикальной партии в Полтавской за пьяную езду

Правоохранители в Полтаве задержали за рулем автомобиля главу Радикальной партии в Полтавской областной раде Руслана Рогова, который был навеселе.

Об этом написал глава Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook.

"Позорное безобразие и самоубийство! Пьяный за рулем — потенциальный убийца!!!", — написал нардеп.

По словам Олега Ляшко, он уже уволил Рогова с должности руководителя фракции и теперь требует от него сложить депутатский мандат.

"В моей партии или все будут придерживаться железной дисциплины, или они не будут членами партии победителей!", — подчеркнул политик.

Напомним, Ирэна Кильчицкая на Bentley попала в ДТП в центре Киева.