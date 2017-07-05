Вооруженный налет в Стаханове: БМП с деньгами ограблена, водитель и кассир убиты

В соединениях и частях 2-го "армейского корпуса" продолжает расти количество преступлений и противоправных действий в отношении гражданского населения. На этот раз "отличились" боевики 6-го полка ЛНР.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

По данным украинской разведки, во время ротационных мероприятий подразделений 6-го отдельного мотострелкового полка в Кадиевке (быв. Стаханов) 2 АК совершено вооруженное нападение на боевую бронированную машину, в которой перевозили месячное денежное обеспечение подразделений полка, находящихся на передовых позициях.

Для совершения преступления использовалась другая бронированная боевая машина со скрытыми опознавательными знаками. В результате нападения средства были похищены, а водитель и кассир убиты, добавили в ГУР МОУ.

В конце мая "Главред" сообщал о беспределе в ЛНР: пьяные "мотострелки" заставляли мирных жителей поработать грузчиками.