ДТП под Черкассами: легковушка влетела в полуприцеп, четыре жертвы

В среду днем, 5 июля, недалеко от села Свидивок (находится под Черкассами) водитель легкового автомобиля влетел в полуприцеп, погибли четыре человека.

Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Канев — Черкассы — Кременчуг.

"…60-летний водитель легкового автомобиля, в котором находились двое взрослых (1988 года рождения, личность другого устанавливается) и ребенок (2016 года рождения), столкнулся с полуприцепом", — отмечается в сообщении.

Спасатели с помощью специального оборудования отключили подачу газа к двигателю разбитой легковушки, отсоединили аккумулятор и достали погибших из салона. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Мелитопольском районе Запорожской области на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде пассажирский поезд протаранил легковушку, погибли три человека, в частности, ребенок.

Фото: dsns.gov.ua, видео: Рятувальник Черкаси