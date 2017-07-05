ДТП под Черкассами: легковушка влетела в полуприцеп, четыре жертвы

Авария произошла сегодня днем вблизи села Свидивок.
Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Канев — Черкассы — Кременчуг.
"…60-летний водитель легкового автомобиля, в котором находились двое взрослых (1988 года рождения, личность другого устанавливается) и ребенок (2016 года рождения), столкнулся с полуприцепом", — отмечается в сообщении.
Спасатели с помощью специального оборудования отключили подачу газа к двигателю разбитой легковушки, отсоединили аккумулятор и достали погибших из салона. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Мелитопольском районе Запорожской области на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде пассажирский поезд протаранил легковушку, погибли три человека, в частности, ребенок.
Фото: dsns.gov.ua, видео: Рятувальник Черкаси