На Прикарпатье погиб известный украинский футболист, опубликованы фото с места трагедии

Сегодня утром, 6 июля, возле Ивано-Франковска произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб футболист Роман Стоцкий — игрок Ивано-Франковского "Прикарпаття" и Подгорного "Оскара".

По информации правоохранительніх органов, на дороге Daewoo Lanos i Volkswagen Passat не столкнулись. По предварительной информации, Daewoo занесло на мокрой дороге и авто оказалось на встречной полосе.

Как сообщило позже местное издание WestNews, что за рулем автомобиля Volkswagen был депутат Ивано-Франковского областного совета, директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар. Сейчас он находится в больнице.

Другим водителем, который погиб на месте аварии, оказался прикарпатский футболист Роман Стоцкий – игрок Ивано-Франковского "Прикрапаття" и Подгорного "Оскара". Информацию о смерти футболиста подтвердили в клубе "Оскар".

"Погиб бывший игрок "Прикарпатья" и "Оскара" (Подгорье") — Роман Стоцкий ((((Друг, покойся с миром, пусть земля тебе будет пухом (((", — отметил в комментариях Прикарпатья вратарь Михаил Макогон.

Напомним, 5 июля под Черкассами водитель легкового автомобиля влетел в полуприцеп, погибли четыре человека.

фото: westnews.com.ua