Канал 1+1 сделал заявление относительно инцидента с журналистской группой ТСН в зоне АТО

Сегодня между журналистской группой ТСН, направлявшейся в зону АТО, и представителями Национальной полиции Украины произошел инцидент во время прохождения КПП в Донецкой области.

Среди съемочной группы, в частности, находится специальный корреспондент новостей Наталья Нагорная, сообщает ТСН.

"Национальная полиция уже начала служебное расследование относительно инцидента, надеемся, что его результаты станут известны в скором времени, о чем мы отдельно сообщим общественности. Призываем правоохранителей к справедливому рассмотрению дела и рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации. В свою очередь телеканал "1+1" сожалеет, что журналисты, которые, рискуя своей жизнью, ежедневно информируют страну о событиях в горячих точках Украины, должны сталкиваться с такими ситуациями", — говорится в сообщении.