На Днепропетровщине иномарка въехала в ВАЗ, пострадали 6 человек, среди которых 4 детей

В Днепропетровской области на трассе "Харьков-Симферополь" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали 6 человек, 4 из которых — дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Mazda 626", двигаясь со стороны города Запорожья в направлении Новомосковска, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21043", который двигался во встречном направлении", — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 5 июля недалеко от села Свидивок под Черкассами) водитель легкового автомобиля влетел в полуприцеп, погибли четыре человека.