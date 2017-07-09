ДТП на Тернопольщине: автобус слетел в кювет, есть жертва

В субботу вечером, 8 июля, недалеко от поселка Нагорянка Чертковского района Тернопольской области автобус слетел в кювет и перевернулся, погиб один человек.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Нацполиции в регионе, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что ДТП произошло на трассе Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, по предварительным данным, его причина — превышения скорости.

Пассажиры ехали из Коломыи отдыхать на море, возможно, водитель на опасном участке дороги не сбросил скорость и на повороте выехал на полосу встречного движения, зацепил отбойник и слетел в кювет.

В результате аварии погибла девушка 1992 года рождения, еще три человека — госпитализированы. Водитель трезвый, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Ранее в Мелитопольском районе Запорожской области на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде пассажирский поезд протаранил легковушку, погибли три человека, в частности, ребенок.

Фото: dosie102.te.ua