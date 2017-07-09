В разведке раскрыли подробности терактов в Луганске: руководили ФСБшники

В захваченном Луганске двойной теракт совершили "военнослужащие" инженерно-саперной роты самопровозглашенной ЛНР под руководством сотрудников ФСБ России.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

По его данным, преступление было совершено, в частности, для обвинения руководства Украины и силовых структур в невыполнении Минских договоренностей.

Также террористы хотели создать негативный имидж нашей стране накануне обсуждения российской агрессии против нее лидерами государств-участниц "нормандского формата" (Германии, Франции, РФ — Ред.) в немецком Гамбурге в рамках саммита "Большой двадцатки".

"С этой же целью российские спецслужбы планируют осуществить ряд террористических актов в районах расположения контрольных пунктов въезда/выезда с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", — добавили в разведке.

Напомним, 7 июля в центре захваченного Луганска боевики ЛНР устроили два теракта, — прогремели взрывы, по предварительным данным, один человек погиб, шесть — были ранены. Узнать больше об инцидентах можно здесь.