Сотрудники СБУ задержали близкого друга уничтоженных "Гиви" и "Моторолы"

Сотрудники Службы безопасности Украины на границе с Молдовой задержали российского полковника ВДВ Валерия Гратова — главу "Союза десантников Донбасса", инструктора боевиков, близкого друга уничтоженных командиров банд "Спарта" и "Сомали" самопровозглашенной ДНР — Арсена Павлова (прозвище "Моторола"), Михаила Толстых ("Гиви").

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, злоумышленник хотел попасть в непризнанное Приднестровье, у него был поддельный паспорт гражданина Украины на имя Валерия Войтенко.

"Он до сих пор думает, что переиграл на границе… На самом деле, контрразведчики давно знали, что под именем "Валерий Войтенко" скрывается некий "Саныч". Известный в Москве как полковник ВДВ", — отметил аналитик.

При этом офицер "старается изо всех сил изобразить из себя свадебного генерала". "Да что ж я там незаконного делал?" — Панибратски говорил "Саныч" контрразведчикам, задержавшим его. — "Медали юбилейные раздавал, и все", — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что возле Волновахи Донецкой области на одном из контрольных пунктов пропуска правоохранители задержали генерал-майора, атамана регионального казачьего объединения террористической ДНР.