В Торецке задержан экс-боевик банды "Восток": понял — "служить" в ДНР невыгодно

В Торецке Донецкой области правоохранители задержали бывшего члена банды "Восток" самопровозглашенной ДНР, он решил покинуть ряды боевиков, поскольку понял, что "служить" невыгодно.

Об этом говорится на странице в Facebook ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник является жителем села Новгородское, он присоединился к врагу в 2014-м году.

"… в поисках работы 40-летний мужчина приехал в оккупированный Донецк, где вступил в ряды террористов, ожидая хорошую зарплату", — отмечается в сообщении.

Получил должность во взводе материально-технического обеспечения и развозил провизию личному составу на передовую, зарабатывал 3 тыс. гривен в месяц. Через полгода "службы" пришел к выводу, что "служить" террористам невыгодно и, порвав "военный билет", выехал в РФ в поисках лучшей жизни.

"Вернувшись в родной город, бывший участник НВФ (незаконного вооруженного формирования — Ред.) устроился слесарем в украинское учебное заведение. Но скрыться от правосудия... наемнику не удастся", — добавили в полиции.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины на границе с Молдовой задержали российского полковника ВДВ Валерия Гратова — главу "Союза десантников Донбасса", инструктора боевиков, близкого друга уничтоженных командиров банд "Спарта" и "Сомали" террористической ДНР — Арсена Павлова (прозвище "Моторола"), Михаила Толстых ("Гиви").