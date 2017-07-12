В центре Черкасс произошло масштабное ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В центре Черкасс произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате один человек погиб.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления ГосЧС Украины в Черкасской области Константин Проценко в Facebook.

"В центре Черкасс, на улице Гоголя, между улицами Митницкая и Небесной сотни, автомобиль Suzuki протаранил несколько автомобилей. В результате столкновений в салоне одного из автомобилей были заблокированы пассажиры, с другой на месте дорожно-транспортного происшествия начало выливаться топливо", — говорится в сообщении.

По информации местного издания Zmi.ck.ua, женщина-водитель не справилась с управлением и столкнулась с "Таврией".

Во время бегства с места аварии виновница ДТП насмерть сбила пожилую женщину.

"Выполняя маневрирование, виновница аварии на автомобиле Suzuki еще и повредила четыре автомобиля, которые стояли рядом. Правоохранителям удалось задержать эту женщину. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — сообщила изданию пресс-секретарь патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине "Лада" слетела с трассы и врезалась в дерево, есть погибшие.

Фото: Фейсбук К.Проценко.