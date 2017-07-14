На Днепропетровщине поймали на взятке подполковника полиции, опубликованы фото и видео

В Днепропетровской области правоохранители при получении взятки задержали начальника одного из отделов управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в регионе (является подполковником).

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник требовал тысячу долларов от местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности за кражу.

По данным спецслужбы, полицейского задержали возле его дома после получения неправомерной выгоды.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении копу о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко написал, что правоохранители обезвредили топ-чиновников "Укрзалізниці", которые погорели на взятке в 150 тыс. долларов. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України