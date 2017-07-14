В Донецкой области поймали трех информаторов боевиков ДНР

В Донецкой области правоохранители задержали трех информаторов боевиков, которые передавали информацию о дислокации, передвижениях и численности украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Донецкой области в Facebook.

"Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям полицейские установили сразу трех местных жителей Волновахского района, которые передавали информацию боевикам о дислокации, передвижениях и численности украинских военных, благодаря чему боевики обстреливали позиции ВСУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из информаторов — 64-летняя местная жительница Николаевки, которая проживала на линии разграничения в нескольких километрах от оккупированного Докучаевска.

"Всю жизнь работала в школе, а в 2014 году, когда террористы начали в Донецке активные боевые действия, решила поддерживать оккупантов. Настраивала учительницу ее коллега из Докучаевской школы, которая общалась с разведкой ДНР", — отметили в пресс-службе.

По словам пособницы, женщина рассказывала в телефонном режиме все изменения о расположении военных.

"Она звонила и рассказывала, что, например, в лесополосе вблизи села расположилась новая смена военных, в каком количестве. А через несколько часов именно там начинались мощные обстрелы. Женщина почти полсотни раз предоставляла полезную информацию для боевиков", — отмечается в сообщении.

Аналогичный случай зафиксировали правоохранители в прифронтовом Мирном. Муж с женой напрямую передавали данные для своего родственника — корректировщика огня ДНР. Супруги рассказывали о дислокации и передвижении военных ВСУ в таких населенных пунктах как Мирное, Свободное, Каменка и Кальчик.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности).

Злоумышленникам грозит до 5 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики "выманили" из Горловки и задержали главаря информаторов ДНР.