Под Попасной произошел бой, погиб украинский воин

В ночь на субботу, 15 июля, в районе Новотошковского (находится под Попасной) Луганской области между украинскими военными и террористами произошел бой, погиб один наш воин.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что почти с полуночи и до 2 часов группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к позициям защитников Украины.

"Всего за прошедшие сутки противник 35 раз нарушил перемирие. Три украинских бойца получили ранения, один — погиб. Силы АТО 15 раз открывали ответный огонь", — отмечается в сообщении.

Напомним, в июле вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что с начала 2017 года на Донбассе погибли 120 военнослужащих нашей страны.

Видео: Військове телебачення України