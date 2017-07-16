Стрельба и ранение. На Житомирщине совершено покушение на бизнесмена

В субботу, 15 июля, в Коростышеве Житомирской области двое мужчин на мотоцикле обстреляли местного предпринимателя.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Отмечается, что 15 июля в Коростышевский отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение 29-летнего предпринимателя. Мужчина получил огнестрельное ранение на одной из центральных улиц райцентра от неизвестных, которые двигались на мотоцикле. Полиция начала уголовное производство и проводит мероприятия для установления личностей нападавших.

"Около 15.30 на площади Соборной г. Коростышева двое мужчин, двигаясь на мотоцикле, совершили несколько выстрелов по потерпевшему, нанеся ему проникающие ранения брюшной полости", — уточнили в полиции.

Установлено, что пострадавший является местным жителем, предпринимателем, активистом местной ячейки одной из политических партий. По предварительному заключению специалистов, выстрелы были осуществлены из револьвера типа "Флобер".

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.

Также об этом случае на странице в Facebook написал общественный активист Андрей Ковалев: "На нашего однопартийца партии УКРОП, активиста Евгения Дидковского во время прогулки с ребенком, было осуществлено вооруженное нападение. Бандиты на мотоцикле подъехали к нему и в упор расстреляли из пистолетов. Сейчас Евгений находится в реанимации. Это не первый случай в Коростышеве когда на наших однопартийцев осуществляется нападение. Обращаюсь в прокуратуру Житомирской области Войтовича Л.М. и начальника ГУНП в Житомирской области Печененко В.П., принять все необходимые меры для розыска и наказания преступников"/

В Сети размещены фото и видео после нападения.

Напомним, ранее на Киевщине обстреляли журналистов-расследователей.

Фото: Фейсбук Е.Кравчук.

Видео: Фейсбук Е.Дидковского.