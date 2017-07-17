ДТП на Львовщине. "Жигули" зацепили грузовик и протаранили KIA, есть погибший и пострадавшие

Во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" вблизи поселка Олесько Бугского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще четыре, из них двое детей, госпитализированы.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области в Facebook.

Отмечается, что столкнулись автомобили "ВАЗ-2101", которым управлял 52-летний житель Бродовского района и KIA, за рулем которого находился 39-летний львовянин.

По предварительной информации, водитель "Жигулей" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где зацепил грузовик Mercedes, за рулем которой находился 36-летний житель города Ровно, после чего "Жигули" столкнулись с иномаркой.

В результате столкновения пассажир ВАЗ, 29-летний сын водителя, от полученных травм скончался на месте происшествия, его отец госпитализирован. В больницу также доставлены пассажиры KIA — 34-летняя жительница Львова и ее две дочери в возрасте 12 и 14 лет, медики устанавливают им диагнозы.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве мотоцикл на огромной скорости влетел в отбойник, погибли два человека.

Фото: @MVS.LVIV.