Решала земельные вопросы. В Одесской области на взятке погорела чиновница райадминистрации

В понедельник, 17 июля, в Одесской области задержали начальника управления райадминистрации на взятке в 3 тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Чиновница получила от директора предприятия вторую часть взятки в размере 2 тысячи долларов за подготовку и согласование разрешительных документов на выделение 0,5 га земли под размещение автозаправочной станции.

По данным следствия, в субботу, 15 июля, руководитель структурного подразделения получила первую часть взятки в сумме 1 тыс. долларов.

Досудебное расследование в уголовном деле по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) ведут следователи прокуратуры Одесской области.

Напомним, ранее на Днепропетровщине поймали на взятке подполковника полиции.

Фото: od.gp.gov.ua.