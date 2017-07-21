Убийства и разбои. На Днепропетровщине накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео

21 июля 2017, 21:34

Только один из пяти задержанных был ранее судим.

  • На Днепропетровщине накрыли опасную банду Facebook Артема Шевченко
  • Убийства и разбои. На Днепропетровщине накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео Facebook Артема Шевченко
  • Убийства и разбои. На Днепропетровщине накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео Facebook Артема Шевченко
  • Убийства и разбои. На Днепропетровщине накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео Facebook Артема Шевченко
  • Убийства и разбои. На Днепропетровщине накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео Facebook Артема Шевченко
  • Убийства и разбои. На Днепропетровщине накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео Facebook Артема Шевченко
  • Убийства и разбои. На Днепропетровщине накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео Facebook Артема Шевченко
  • Убийства и разбои. На Днепропетровщине накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео Facebook Артема Шевченко
  • Убийства и разбои. На Днепропетровщине накрыли опасную банду, опубликованы фото и видео Facebook Артема Шевченко

Сотрудники Нацполиции в Днепропетровской области вместе со спецназовцами КОРД задержали преступную группу из пяти человек, которые подозреваются в громком двойном убийстве.

Во время обыска у злоумышленников правоохранители изъяли целый арсенал оружия, сообщили в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Дерзкое преступление произошло 30 мая в селе Червоногригоровка возле Никополя. Тогда преступники забрали автомобиль убитого и на нем исчезли", — сообщает Шевченко.

Только один из пяти задержанных был ранее судим.

Четверо жили с убитыми в одном поселке и работали трактористами и разнорабочими.

Ночью 30 мая у кафе "Родина" в поселке Червоногригоровка был убит 71-летний местный предприниматель и 44-летний охранник водонапорной башни, который работал рядом. Злоумышленники пытались убить и жену предпринимателя в собственном доме. Женщина получила ранения и успела вызвать полицию и скорую.

В ходе оперативно-розыскных действий полицейские вышли на след преступников.

"Почувствовав свою кажущуюся неуловимость, бандиты решают еще раз поживиться за чужой счет. Зная, что потерпевшая женщина до сих пор в больнице, они совершают кражу бытовой техники из дома убитого предпринимателя. Ключи от дома они забрали в момент убийства мужа. Но воспользоваться похищенным им уже не пришлось", — рассказал во время пресс-конференции и.о. начальника Главного управления ЧП в Днепропетровской области Олег Грозь.

Понимая, что преступники вооружены, к их задержанию привлекли спецназовцев КОРД. 19 июля все пятеро были задержаны. Сопротивление никто из них не успел оказать, а одного из злоумышленников, который работал трактористом, правоохранители задержали прямо на тракторе, — сообщают в полиции.

При проведении санкционированного обыска полицейские изъяли у задержанных вещи, которые были похищены из дома заявительницы. Как выяснили полицейские, в дом грабители зашли, воспользовавшись ключами, которые забрали у убитого ими мужчины. Денег и драгоценностей в доме не обнаружили. Поэтому забрали бытовую технику, которую можно было бы продать.

"Четверо из задержанных являются жителями Червоногригоровки. Они хорошо знали своих жертв. Один мужчина — житель Никополя. Что касается возраста задержанных, то это молодые люди 1985,1986,1991,1993 и 1994 годов рождения. Уже установлено, что незадолго до убийства они совершили разбойное нападение на одно частное предприятие. К счастью, там обошлось без человеческих жертв. Из сейфа воры тогда забрали 20 000 гривен. Следователи выяснили, что убийство предпринимателя за 5000 долларов заказал одному из задержанных местный предприниматель. Дальше преступники действовали по своему усмотрению", — сообщил Олег Грозь.

При обыске по месту жительства и работы одного из задержанных было изъято: ручная граната, похожую на РГ-42, граната РГД-5 и запал УЗРГ, пистолет ПМ с глушителем, карабин "Сайга", магазин, охотничий нож с деревянной рукояткой ям и большое количество патронов различного калибра (26 патронов калибром 9 мм, 110 патронов калибра 7,62 мм, 108 патронов калибра 7,62 мм, 80 патронов к охотничьему ружью и 19 патронов калибром 5,45 мм).

Сейчас следователем по согласованию с местной прокуратурой данный факт внесен в ЕРДР по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины. (Умышленное убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц). ч.2 ст15 п.6 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) ч.4 ст.187 УК Да ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы от 10 лет до пожизненного.

Лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им вручены письменное уведомление о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на Харьковщине обезвредили банду во главе с бывшим "оборотнем в погонах".

Фото: Фейсбук А.Шевченко.

Видео: @PoliceDniproRegion.

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