На Донбассе ликвидировали еще одного "командира" банды ЛНР

"Механик" родом из города Ровеньки.
На Донбассе ликвидировали командира одного из незаконных вооруженных бандформирований так называемой "Луганской народной республики".
Об этом сообщает Necro Mancer в Twitter.
В частности, в сообщении отмечается, что 23 июля был убит 39-летний террорист Игорь Морозов с позывных "Механик" родом из города Ровеньки Луганской области.
Как свидетельствуют сообщения террористов ЛНР, "Механик" был уничстожен в ходе боевых действий на Донбассе.
Морозов Игорь Леонидович "Механик" (Ровеньки, 28/08/77) убит 23/07/17 https://t.co/ZcQTv3Dcqc #груз200 pic.twitter.com/v8cCFw9le6— Necro Mancer (@666_mancer) 24 липня 2017 р.
Занятная статистика #груз200 https://t.co/FyhOEiq1Jd pic.twitter.com/a3zSBLqMAI— Necro Mancer (@666_mancer) 24 липня 2017 р.
Напомним, российский журналист Александр Невзоров заявил, что донбасские боевики-главари никому живыми не нужны.