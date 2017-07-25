На Донбассе ликвидировали еще одного "командира" банды ЛНР

На Донбассе ликвидировали командира одного из незаконных вооруженных бандформирований так называемой "Луганской народной республики".

Об этом сообщает Necro Mancer в Twitter.

В частности, в сообщении отмечается, что 23 июля был убит 39-летний террорист Игорь Морозов с позывных "Механик" родом из города Ровеньки Луганской области.

Как свидетельствуют сообщения террористов ЛНР, "Механик" был уничстожен в ходе боевых действий на Донбассе.

Напомним, российский журналист Александр Невзоров заявил, что донбасские боевики-главари никому живыми не нужны.