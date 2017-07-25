"Жесткий ответ врагу". Под Попасной силы АТО отразили атаку боевиков

На Донбассе сегодняшний день в зоне проведения антитеррористической операции прошел относительно спокойно, ночью в районе Катериновки произошел бой.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Уже традиционно, в светлое время суток, незаконные вооруженные формирования практически соблюдают перемирие. Лишь около 12 часов дня боевики открывали неприцельный огонь из гранатомета и стрелкового оружия по позициям сил АТО в Новотошковском и Крымском, что на Луганском направлении", — говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в штабе, ночью боевики не только обстреливали украинские опорные пункты, но и неудачно пытались разведать позиции украинских военнослужащих.

Так, около полуночи, враг открыл огонь из стрелкового оружия и гранатометов по опорному пункту сил АТО в районе Катериновки.

"За несколько минут группа боевиков под огневым прикрытием вплотную приблизились к нашим укреплениям. Завязался бой, который продолжался почти час. В результате этого боевого столкновения бандиты ушли. Эта схватка в очередной раз показала противнику, что силы АТО не только находятся в полной боевой готовности, но и могут быстро и жестко ответить врагу", — сообщили в пресс-центре.

Кроме того, отмечается, что ночью российско-террористические группировки из минометов били по укреплениям военнослужащим ВСУ в Красногоровке, что на Мариупольском направлении. А на Луганском направлении из стрелкового оружия они вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

Напомним, 24 июля, боевики ДНР выпустили 30 мин по позициям сил АТО в Авдеевке и возле шахты "Бутовка".