Массовое отравление детей на Львовщине, 9 — в больнице

На Львовщине в лагере "Белый орел" в селе Фийна отравились 11 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, пишет УНИАН.

Так, в 21:05 25 июля из лагеря "Белый орел" во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 11 человек, из них 9 детей.

"Состояние пострадавших: 6 человек (дети) — легкой степени тяжести, 5 человек (из них 3 детей) средней степени тяжести. Перечень лиц уточняется", — говорится в сообщении.

Сейчас причины и обстоятельства отравления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в бердянском санатории "Лазурный", на территории которого сделали летний детский оздоровительный лагерь, отравились 250 детей воинов АТО.