На Донбассе боевики пустили в ход БМП и минометы, ранен боец АТО

На Донбассе в течение сегодняшнего дня в зоне АТО один военный Вооруженных сил Украины получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"В зоне АТО в течение сегодняшнего дня интенсивность обстрелов украинских позиций со стороны российско-террористических группировок не уменьшилась", — говорится в сообщении.

В частности, утром боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по украинскому опорному пункту неподалеку от Марьинки, что на Мариупольском направлении. В результате обстрела один наш военный получил ранения.

Кроме того, около 8 часов утра из вооружения БМП преступники открывали огонь по Талаковке. Также под минометным вражеским огнем оказались наши позиции в Гнутово.

Вместе с тем, на Луганском направлении боевики применяли миномет в районе Новотошковского.

А на Донецком направлении оккупанты в течение часа из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинских бойцов в Каменке.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Бахмутской трассы украинские военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательной группы боевиков.