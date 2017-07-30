Решал вопросы с оформлением товаров. В Винницкой области на взятке попался таможенник

В субботу вечером, 29 июля, был задержан главный государственный инспектор одного из постов Винницкой таможни главного управления ГФС в Винницкой области, который требовал и получил от лица неправомерную выгоду в сумме 20 тысяч гривен за беспрепятственное перемещение без таможенного оформления товаров коммерческого назначения, превышающих установленной вес и количество.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Отмечается, что чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины (получение неправомерной выгоды).

В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проведен ряд осмотров и обысков, допрашиваются заявитель, свидетели и подозреваемый.

Следователи и процессуальные руководители вручили задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство об отстранении от должности.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что помощника зама Авакова поймали на взятке в 1,5 миллиона.

Фото: Фейсбук Л.Сарган.