ДТП на Варшавке: микроавтобус слетел с трассы — двое погибших, трое раненых

В ночь на понедельник, 31 июля в Житомирской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области

Авария случилась на 196 км автодороги Киев — Ковель ("Варшавка") около 2:00 ночи неподалеку села Малое Дивлин Лугинского района, где водитель микроавтобуса Volkswagen Т-4, 40-летний житель Ровенской области, двигаясь в направлении Ковеля, не справился с управлением, съехал в кювет, где авто перевернулось.

В результате ДТП два пассажира 40 и 52-х лет, получили тяжелые травмы и погибли на месте происшествия. Еще три пассажира, 32-х и 18 лет, а также 5-летний ребенок с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Все пострадавшие — жители Ровенской области.

Обстоятельства и причины, которые привели к роковой происшествия, в настоящее время устанавливаются в рамках досудебного расследования.

Ранее "Главред" сообщал о жутком ДТП на Житомирщине, там Renault влетел в фуру: погибли брат и сестра, их отец получил травмы.