"Синие киты" в зоне АТО. На Донбассе застрелился боец Нацгвардии

В воскресенье вечером, 30 июля, в зоне проведения антитеррористической операции застрелился 19-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом рассказали в военном комиссариате Запорожской области, сообщает УНИАН.

Отмечается, что боец служил в воинской части №3029, которая дислоцируется в Запорожье, а в данный момент находится в зоне АТО.

В указанной воинской части сообщили, что начато расследование инцидента.

Также представитель воинской части, ссылаясь на слова сослуживцев, рассказал, что трагедия произошла после вечернего построения. Боец надел новую форму, после чего застрелился из автомата. По словам сослуживцев, военнослужащий имел спокойный характер, никаких конфликтов с родственниками или коллегами у него не было.

В то же время нацгвардейцы уверяют, что погибший состоял в группе "Синих китов" — сообществе потенциальных самоубийц, распространенной в одной из социальных сетей. По их мнению, именно это могло стать причиной самоубийства.

Напомним, ранее сообщалось, что в купе поезда Мариуполь — Львов застрелился боец АТО.