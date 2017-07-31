На Прикарпатье растреляли авто предпринимателя, опубликованы фото с места события

Сегодня, 31 июля, на одной из центральных улиц Ивано-Франковска расстреляли автомобиль Audi. Его водителя госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак, пишет "Укринформ".

По его словам, полиция уже установила личность подозреваемого.

"Подозреваемый в расстреле автомобиля установлен. Он выпустил шесть пуль в водителя другого автомобиля. Сейчас принимаются меры, чтобы задержать подозреваемого", — сообщил Гурак.

Он добавил, что нападающий бросил свой автомобиль в километре от места происшествия и убежал.

Как сообщает местное издание "Галка", ранен предприниматель Игорь Гербин, который был доставлен в областную клиническую больницу.

Как отмечают медики, сейчас он в отделении торакальной хирургии и ему проводится операция.

Заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области Игорь Бабюк сообщил, что полиция установила личность стрелка, который расстрелял из пистолета авто предпринимателя и установила, на каком автомобиле был преступник, пишет издание Курс.

"Мы понимаем предварительно, кто был преступником. Устанавливаем его местонахождения. Предварительная причина — неприязненные отношения между мужчинами, которые возникли из-за конфликта", — сказал Бабюк.

Предварительно правоохранители квалифицируют случай как покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

"Есть свидетели, работаем, надеюсь, в короткий срок задержим преступника, и он понесет наказание", — сказал Бабюк.

Дочь пострадавшего предпринимателя Инна Гербино сообщила изданию, что подозреваемым в покушении является Михаил Дерещук, более известный по прозвищу "Дира". Она также опубликовала в соцсетях фото подозреваемого и призыв помочь его найти.

Напомним, на Житомирщине в Коростень между группой мужчин возник конфликт, который перерос в стрельбу. В результате чего один человек пострадал.

Фото: galka.if.ua