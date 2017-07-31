РПГ, десятки гранат и тысячи патронов. В Лисичанске перехватили джип с боеприпасами

На одном из блокпостов в Лисичанске во время проверки автомобиля обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает полиция области.

В частности, патрульные остановили для проверки автомобиль Toyota Prado с пятью пассажирами. Поскольку машина была полностью забита вещами до проверки решили привлечь кинолога со служебной собакой.

Именно пес указал правоохранителям на то, что в вещах что-то спрятано.

Полицейские изъяли из автомобиля 3 ручные противотанковые гранатометы РПГ — 26, 4 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ — 7, 3 гранаты Ф-1 без запалов, 1 гранату РГД–5 с запалом, 1 гранату ГРН с запалом, 55 гранат к подствольному гранатомету — ВОГ — 25 П, 414 патронов калибра 14,5 мм, 65 патронов калибра 5,45 мм и 1 026 патронов калибра 7,62 мм

В настоящее время открыто уголовное производство, водителя задержали для выяснения всех обстоятельств происшествия, авто доставлено на штрафплощадку.

Напомним, ранее в штабе АТО показали оружие, брошенное боевиками под Новотошковским.

Фото: lg.npu.gov.ua.