На Кировоградщине в сельском пруду нашли тела 4 человек, из них двое — дети

В Кировоградской области в поселке Добровеличковка в пруду нашли тела четырех человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что в местном пруду сегодня нашли тела 4 человек, из них 2 ребенка — 2010-го и 2008-го года рождения.

"По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 8 июня, в Кировоградской области легковой автомобиль упал в пруд, в результате погибли два человека.