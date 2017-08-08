На Волыни копа поймали на взятке в 130 тыс. гривен, опубликованы фото

В Волынской области силовики задержали на взятке в 130 тыс. гривен старшего следователя и бывшего эксперта-криминалиста Главного управления Нацполиции в регионе.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, злоумышленники наладили схему вымогательства денег от людей, в отношении которых проводилось досудебное расследование.

В частности, за выдачу фиктивных заключений эксперта с последующим закрытием уголовного производства относительно незаконного игорного бизнеса они требовали в среднем от 5 до 8 тыс. долларов (130 и более 200 тыс. гривен соответственно — Ред.)

Вымогателей обезвредили во время получения очередной неправомерной выгоды. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева поймали на неправомерной выгоде главного государственного налогового ревизора-инспектора ГУ Госфискальной службы в Киевской области.

Фото: ssu.gov.ua