На Прикарпатье поезд протаранил легковушку, четыре жертвы

В среду, 9 августа, в поселке Большовцы Ивано-Франковской области (Прикарпатье) пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль, погибли четыре человека, двое из них — дети.

Об этом говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, после аварии погибшие были заблокированы в машине, их тела извлекли спасатели, а также забрали легковушку с железнодорожных путей.

"… произошло столкновение пассажирского поезда "Киев — Ворохта" и легкового автомобиля ВАЗ", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом на Бориспольской окружной вблизи одной из АЗС столкнулись ВАЗ и Opel, погибли семь человек. Узнать больше о последствиях ДТП можно здесь.

Фото: facebook.com/MNSIFR